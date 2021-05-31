В мэрии Краснодара рассказали, когда начнут строить аквапарк на Затоне

Эскиз проекта аквапарка на Затоне. Фото: krd.ru

О том, когда на Затоне начнут строить аквапарк, на планерном совещании в мэрии спросила председатель гордумы города Вера Галушко.

- Мы недавно рассматривали этот вопрос. У нас должен быть выпущен регламентирующий документ – это правила пользования застройки, которой должен определить параметры разрешенного строительства на этом земельном участке. В дальнейшем это будет связано и с проектной документацией. Инвесторы ждут решения городских властей по утверждению этих правил и дальше начнут проектировать объект, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Также глава города добавил, что в июне-июле этого года такой документ поступит на рассмотрение депутатского корпуса. После чего будет известно о точных сроках начала строительства аквапарка на Затоне.

Ранее "Комсомолка" показывала, каким будет новый аквапарк на Затоне.