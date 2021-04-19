Привет из будущего: Каким будет новый аквапарк на Затоне

Фото: krd.ru

В нулевых аквапарк на Затоне был излюбленным местом краснодарцев с детьми. Десятки разных горок и бассейнов разной глубины, где могла плескаться ребятня. Но сейчас некогда популярное место отдыха заброшено. Пустые, засыпанные ветками и листвой бассейны, потрескавшиеся горки с лестницами, вся территория огорожена забором. О том, что аквапарк хотят возродить, заговорили еще в 2019 году.

Фото: krd.ru

- Проект созданию крытого аквапарка на месте того, который закрыт, сейчас рассматриваем. Возможно, повезем на инвестиционный форум в Сочи, - рассказывал тогда мэр Краснодара Евгений Первышов.

Фото: krd.ru

В планах построить новый развлекательный комплекс собирались в 2020 году, но сроки перенесли. Сейчас к этой теме вернулись вновь - об аквапарке заговорили на еженедельной планерке в мэрии, где и представили проект.

Фото: krd.ru

Немного цифр — площадь застройки составляет 12 тысяч квадратных метров, аквапарк же займет 50 тысяч квадратных метров. Это больше шести футбольных полей!

Фото: krd.ru

Огромную территорию разделят на две части — крытую (бассейны с горками) и открытую (размещается на крыше и состоит только из бассейнов). Тюбинги для спуска отдыхающим носить не придется - внутри предусмотрен лифт. Кроме того, сделают парковку - рассчитана она будет на 122 машины.

Фото: krd.ru

А еще по проекту территорию вокруг аквапарка благоустроят. Здесь планируют установить террасы и организовать спуски к воде. То есть аквапарк будет выходить прямо на берег реки Кубань. Пожарный проезд, который организуют вокруг аквапарка, содержит прогулочную и велодорожку.

Фото: krd.ru

- Для нас было важно создать уникальную архитектуру, - сказал автор проекта, архитектор Александр Дорохов. - Он будет восприниматься со всех сторон. И с «Моста поцелуев», и со стороны спорткомплекса «Олимп», и со стороны парка. Основная ставка сделана на отдых, а не на развлечения.

Фото: krd.ru

Территория будущего аквапарка создается в первую очередь для отдыха горожан. Поэтому посетители не будут видеть горки и аттракционы снаружи сооружения.

- Когда проект реализуют, это будет еще одной точкой притяжения для туристов и местных жителей, - сказал главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. - Очень сложное место для проектирования. Архитектор учел и визуальное восприятие, действительно, сделал все фасады главными.

Правда, сроки начала строительства аквапарка пока не называют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Галицкий презентовал проект реконструкции кинотеатра “Аврора”

Главная цель авторов - вернуть любимый уголок Краснодара его жителям (читайте далее)

«Как в лучших кинозалах мира»: Сергей Галицкий рассказал, какой будет краснодарская «Аврора»

Вопрос реконструкции краснодарского кинотеатра «Аврора», похоже, сдвинулся с мертвой точки. Губернатор Кубани заявил, что привести в порядок одну из главных достопримечательностей города необходимо как можно скорее (читайте далее)