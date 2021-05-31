В Краснодаре от коронавируса привились больше 106 тысяч человек

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От коронавируса в Краснодаре привились 106098 человек. Полных два этапа вакцинации прошли 83561 жителей. Об этом сообщили в мэрии города.

- Это говорит о заинтересованности жителей города обезопасить себя и свои семьи. Если исходить из того, что город — миллионник, то уже 10% взрослого населения привито, даже больше. Если мы не берем в расчет детское дошкольное и школьное население, то тогда цифра достаточно серьезная, - прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов.

По последним данным, за сутки на 31 мая на Кубани лабораторно подтвержден диагноз у 95 человек, в том числе в Краснодаре в госпитали за последний день попали 20 человек.