Самыми зараженными городами на Кубани за сутки стали Краснодар, Сочи и Анапа

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 31 мая за сутки в госпитали Кубани попали 95 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Анапа, здесь выявили 20, 13 и девть новых случаев соответственно. Также больше всего случаев коронавируса выявлено в Тимашевском районе - заболели шесть человек, а также в Геленджике, Горячем Ключе и Апшеронском районе, где выявили по пять инфицированных.

- По четыре новых пациента в Северском и Павловском районах, по три – в Новороссийске, Выселковском, Динском, Лабинском районах. По два человека заболели в Армавире, Отрадненском, Кущевском, Усть-Лабинском районах. Единичные случаи зафиксированы в Новокубанском, Славянском, Абинском, Гулькевичском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за сутки – трое детей от года.

В настоящее время 53 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО. В стационарах лечатся 954 жителя с ковидом, на дому – 1027.