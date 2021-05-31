ФК «Краснодар» объявил об уходе из клуба Маркова и Бабурина

Марков и Бабурин. Фото: fckrasnodar.ru

Футбольный клуб «Краснодар» покидают Евгений Марков и Егор Бабурин. Об этом сообщили в пресс-службе «черно-зеленых».

- «Краснодар» и Евгений Марков договорились о досрочном прекращении контракта, в соответствии с опцией в трудовом договоре. Контракт с футболистом истекал 31 мая 2022 года. А арендный период вратаря Егора Бабурина завершился 31 мая. По его окончании голкипер возвращается в «Ростов», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в футбольном клубе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, как футболисты «Краснодара» проводят отпуск, и публиковала свежие снимки из Франции, ОАЭ и Швеции. Кто-то зажигает с поварами, а кто-то покупает дорогие тачки.