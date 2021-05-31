В Краснодарском крае три дня будут идти дожди с градом

Пока на курортах Кубани солнца не видать! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Краснодарском крае лето начнется с дождей. По данным синоптиков, в регионе с 1 по 3 июня будет резкое ухудшение погоды – облачно, местами ливни с градом и грозой. Ветер южный и юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 20 метров в секунду. А на Черноморском побережье возможны смерчи.

- В акватории Черного моря от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей. На реках и водотоках бассейна реки Кубань, а также в Адыгее поднимется уровень воды в реках. Местами с достижением неблагоприятных отметок, - предупреждают в пресс-службе города-курорта Анапа.

При этом температура воздуха будет нормальной – до 23 градусов тепла.

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