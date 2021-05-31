Прогноз погоды в Сочи на июнь 2021: такого реально давно не было Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз погоды в Сочи на июнь 2021 волнует десятки тысяч туристов со всей страны. Местные отели были забиты под завязку еще в мае. Но пиковую нагрузку они переживут будущим летом.

Прогноз погоды в Сочи на июнь 2021 актуален как никогда, пока границы с Турцией закрыты. Сотни тысяч россиян сдают путевку и ищут альтернативные варианты для отдыха.

Только прогноз погоды в Сочи на июнь 2021 пока получается не самым радужным. Первый месяц лета обещает быть одним из самых холодных за несколько лет.

- Уже второго числа столбики термометров опустятся до самых низких значений за месяц, – говорят синоптики. – Максимальная температура воздуха второго июня составит 18 градусов.

Помимо теплых вещей и дождевиков, жителям и гостям курорта стоит запастись зонтами. Почти всю неделю – с 1-го по 7-е число – на побережье Черного моря будут ливни и грозы.

Прогноз погоды в Сочи на июнь 2021 обещает дожди до середины месяца. Распогодится на курорте только 13-го числа.

- Тогда столбики термометров на курорте впервые перевалят за 22 градуса, – добавляют метеорологи.

Этот июнь станет одним из самых холодных на побережье Черного моря за несколько лет. Максимальная температура воздуха на курорте составит плюс 26 градусов. Она установится в городе 18-го числа.

- Затем на курорт вернутся дожди. Они будут лить на курорте с 21 по 28 июня, – резюмируют специалисты.

Холода в Сочи вернутся в конце месяца. Столбики термометров резко рванут вниз уже 26 июня. Тогда температура воздуха опустится до плюс 22 градусов. Она продержится на побережье Черного моря до конца месяца.

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