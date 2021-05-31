Этих ростовых кукол задержали в Сочи. Но потом была и жалоба на "зебру" из Геленджика. Фото: УВД Сочи

Вслед за «конями» из Сочи в полицию заявили на «зебру» из Геленджика. Турист обратился в правоохранительные органы и пожаловался на назойливую «зебру», которая ходила по набережной около океанариума и приставала к людям, чтобы сфотографироваться.

- Да, такое заявление у нас есть, оно поступило еще 29 мая, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в МВД России по Геленджику. – Мужчина сообщил, что по набережной ходит гражданин в костюме зебры и пристает к людям. Идет проверка.

Напомним, 28 мая в Сочи арестовали «коней», которые вымогали деньги у туристов. Парни, одетые в ростовые куклы осла и лошади, требовали с прохожих деньги за фото с ними. А за отказ посыпали туристов в след нецензурной бранью.