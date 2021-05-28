В Сочи арестовали «коней», которые вымогали деньги у туристов

Проверки продолжаются

Города Черноморского побережья заполонили «кони»-зазывалы. Они кошмарят туристов, вымогая деньги за фотографии. Парочку таких аниматоров накануне арестовали в Сочи. Парни, одетые в ростовые куклы осла и лошади, требовали с прохожих деньги за фото с ними. А за отказ посыпали туристов в след нецензурной бранью.

Фото УВД Сочи

После жалоб «кони»-зазывалы были арестованы. По суду им дали пять суток.

- В дежурную часть поступила жалоба на компанию молодых людей. Они навязчиво предлагали сделать с ними фото за деньги. В итоге их доставили в отделение полиции. За мелкое хулиганство они получили пять суток ареста, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД России по Сочи.

Фото УВД Сочи

Стоит отметить, что в этот же день при аналогичных обстоятельствах в центре Сочи задержали еще одного вымогателя в костюме животного.

Фото УВД Сочи

Ранее «Комсомолка» сообщала, что такого же коня-аниматора поймали в Анапе. Парень брал деньги с отдыхающих за фото в костюме. При этом сумма, требуемая к оплате после съемки, была значительно завышена оговоренной перед съемкой.

На побережье с началом курортного сезона можно встретить много недобросовестных зазывал. По всем случаям незаконного требования денег полицейские проводят проверки, некоторых сразу забирают для разбирательств в отдел. В полиции рассказали, что в гордах Черноморского побережья продолжат пресекать подобные ситуации на протяжении всего летнего сезона.

Напомним, что в конце апреля депутаты регионального парламента приняли закон, который предполагает ответственность для граждан, чересчур настойчиво предлагающих свои услуги отдыхающим. Навязчивым продавцам, таксистам и аниматорам придется заплатить штраф или отсидеть до 15 суток за решеткой.

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