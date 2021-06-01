Губернатор Краснодарского края поздравил кубанцев с Днем защиты детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Губернатор Краснодарского края поздравил кубанцев и отметил, что один из самых важных праздников.

- Дети – это самое дорогое, что у нас есть. Это наша надежда и опора. Заботясь о них, мы строим благополучное будущее края, - написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что юные жители достойно представляют Краснодарский край на конкурсах, соревнованиях и олимпиадах разного уровня. Также Кондратьев пожелал, чтобы в каждой семье царили мир и счастье, а жизнь каждого ребенка была наполнена любовью родных.

Ранее «Комсомолка» публиковала программу мероприятий на День защиты детей 1 июня 2021 года в Краснодаре. Из-за тематического фестиваля перекроют центр города. Организаторы отметили, что погода никак не повлияет на празднование, но, возможно, придется прийти на мероприятие с дождевиками и зонтиками.