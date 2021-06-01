На Кубани выпустили социальный ролик ко Дню защиты детей

Ребенок – самое дорогое, что есть в нашей жизни! Потому в День защиты детей «Комсомольская правда» - Кубань» выпустила социальный ролик. Выход видео призван привлечь внимание родителей к своему чаду.

- Когда родители уделяют мало внимания увлечениям и интересам своих детей — ослабевает связь между поколениями. Дети чувствуют себя непонятыми, - считают психологи.

Именно поэтому родителям нужно интересоваться тем, что происходит в с их ребенком. Для счастья ребенка и всей семьи достаточно совсем немного. Улыбки, правильных слов и конечно же любви.

Ранее «КП» – Кубань» рассказывала, какой будет программа мероприятий на День защиты детей 1 июня 2021 года в Краснодаре.