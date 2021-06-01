В День защиты детей на Кубани открыли два детских сада

Фото: admkrai.krasnodar.ru

1 июня в Краснодарском крае открылись два детских сада. В Геленджике первых воспитанников принял новый корпус дошкольного учреждения № 2 «Светлячок», а в Тбилисской – детский сад № 1 «Колокольчик».

- В городе-курорте детсад рассчитан на 80 мест, в Тбилисской – на 70. Оба учреждения принимают детей от 1,5 лет, - сообщили «Комсомольской правде» Кубань» в администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в настоящее время в регионе одновременно возводят порядка 50 детских садов и школ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Губернатор Краснодарского края поздравил кубанцев с Днем защиты детей. Вениамин Кондратьев отметил, что это один из самых важных праздников.