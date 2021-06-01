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Общество1 июня 2021 19:01

Сочи признан самым загруженным курортом летом

В городе уже забронировано более 70 процентов мест в отелях и санаториях
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Курортный поселок Лоо в Сочи

Курортный поселок Лоо в Сочи

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочи признан самым загруженным курортом летом. В городе уже забронировано более 70 процентов мест в отелях и санаториях. Эту информацию подтвердили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

- Увеличение общей доли бронирования путевок произошло во многом благодаря туристическому кешбэку, - считают эксперты.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи в 2021 году планирует принять 6,5 млн туристов. В летний сезон заполняемость здравниц достигнет 95%. Об этом журналистам сообщил

– Турпродукт нашего курорта – это большие возможности сочинских санаториев в плане отдыха и оздоровления, более 200 пляжей и современные горнолыжные комплексы, туристические маршруты для любителей активного отдыха, рекреационные объекты показа на особо охраняемых природных территориях – напомнил глава города-курорта Алексей Копайгородский.