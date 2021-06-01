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Умерла мать экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Она скончалась на 88 году жизни. Об этом сообщил источник, близкий к семье Ткачевых.

- Любовь Сергеевна ушла на 88 году жизни, как и ее супруг, Николай Иванович, в 2014 году, - сказал источник, не уточнив причину смерти.

Напомним, что за 2017 год, будучи в должности министра сельского хозяйства РФ, Александр Ткачев за год увеличил свой доход в 98 раз. Тогда в пресс-службе Минсельхоза объяснили, что рост связан с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в дар от матери в связи с ее болезнью.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что стало с бывшим губернатором Кубани Александром Ткачевым. Он уже хоть и не фигурирует на политической арене, но по-прежнему находится в списке самых богатейших латифундистов страны.