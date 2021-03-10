Судьбы избранных: Что стало с бывшим губернатором Кубани Александром Ткачевым

Недавно крупный землевладелец отметил свой 60-летний юбилей, говорят, скромно, в кругу близких друзей и семьи.

Имя Александра Ткачева вот уже несколько лет не фигурирует в СМИ. Никаких громких заявлений и появлений на публике. Однако на заслуженный отдых Александр Николаевич так не отправился. Рассказываем, чем сейчас занимается бывший глава Краснодарского края.

Кубанью Александр Ткачев руководил полтора десятка лет. Как и большинство глав регионов, он запомнился не только достижениями в экономике и сельском хозяйстве. Так сложилось, что именно при его власти произошли и трагические события: наводнение в Крымске и жуткая резня в станице Кущевской.

Александр Ткачев в начале своей политической карьеры.

В апреле 2015-го Александр Ткачев пошел в Москву на повышение, став министром сельского хозяйства. На этом посту он продержался три года, но в новый состав правительства не вошел. Кстати, по некоторым данным, причиной этого стало видео, на кадрах которого Александр Ткачев развлекается на борту частного самолета. Да не один, а в компании бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, поющих дуэтом с бывшим пресс-секретарем Дмитрия Медведева Натальей Тимаковой и бывшим шефом протокола премьер-министра РФ Марины Ентальцевой.

Участники вечеринки, поднимая бокалы, распевали песню «Ах, судьба моя, судьба!», а затем Александр Ткачев провозглашает тост: «За аграрное лобби!». Ролик, говорят, был снят еще весной 2018 года, а в Сеть видео попало лишь в феврале 2019-го. Тем не менее, как писали многие политологи, именно эта запись и отразилось негативно на карьере Александра Ткачева.

Политический деятель, хоть и потерял высокий пост, но бизнеса не лишился. В июне 2018 года общее собрание акционеров «Агрокомплекса» избрало Александра Ткачева в совет директоров компании. Недавно крупный землевладелец отметил свой 60-летний юбилей, говорят, скромно, в кругу близких друзей и семьи.

Александр Ткачев с супругой.

Видели Александра Ткачева и в Сочи, где у родственников бывшего губернатора также есть свой подконтрольный бизнес. Ранее сообщалось, что зять Ткачева владеет десятками компаний на черноморском побережье.

Кроме того, семье Ткачева принадлежат и виноградники в Геленджике с шикарным домом в стиле Людовика XIV. И обещают летом сюда даже водить экскурсии. И посмотреть будет на что - один дворец чего стоит!

Александр Ткачев со старшей дочерью Татьяной и младшей - Любой.

Нет никаких сомнений в том, что у Александра Николаевича Ткачева все хорошо. Он по-прежнему является человеком обеспеченным и зажиточным.

Рейтинг самых дорогих землевладений России, по данным Forbes, возглавила семейная фирма бывшего губернатора. «Агрокомплексу« принадлежат обширные земельные наделы в самых дорогих регионах страны (Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области) общей стоимостью 88,6 миллиардов рублей.

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