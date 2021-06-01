Сочи, Красная Поляна Фото: Юлия БАРАНОВА

Два олимпийских объекта Сочи передадут фонду "Талант и успех". Это комплекс трамплинов «Русские горки» и санно-бобслейная трасса «Санки» в Красной Поляне. Планируемые сроки передачи объектов горного кластера – до 1 августа 2022 года, сообщили в пресс-службе фонда.

- Объекты позволяют развивать такие виды спорта, как бобслей, скелетон, сани, прыжки на лыжах с трамплина, - уточнили в пресс-службе. - Планируется начать строительство малых трамплинов, для организации лыжного двоеборья и гостиницы для спортсменов на 90–120 номеров.

Здесь смогут тренироваться учащиеся спортивных школ и проводить сборы команды из регионов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 1 июня новый спортивный корпус открылся в «Сириусе». Это часть Спортивного кластера, который создают на Федеральной территории.