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В Краснодаре отремонтировали 134 участка дорог. Сейчас работы идут в Пашковском жилом массиве на улицах Карасунской и Криничной. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- В ближайших планах — отремонтировать более 200 участков дорог города, - уточнили в пресс-службе. - Обновленные участки нанесены на интерактивную карту.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» публиковала полный список улиц, где ведутся работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтируют 11 улиц.

- В целом же в 2021 году намечено обновить 62 участка дорог, протяженность которых - 79 км, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии краевого центра.