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Краснодар накрыла страшная непогода. В городе мощная гроза и ливень. Такая совсем не летняя погода сохранится в краевом центре до конца дня 2 июня. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

- До 18:00 2 июня в Краснодаре прогнозируется сильный дождь, гроза, - рассказали синоптики. - Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы 11-14 м/с. Температура воздуха ночью от 15 до 17°С, днем от 19 до 21°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что МЧС предупредило о надвигающемся на Кубань шторме. Спасатели распространили экстренное предупреждение.