На Кубани врачи удалили пациентке раковую опухоль весом 8 кг

Операция прошла успешно Фото: Олег ЗОЛОТО

В больницу Горячего Ключа поступила женщина с онкологией. Она прошла курс химиотерапии, но ее состояние ухудшалось. Хирурги приняли решение сделать экстренную операцию.

- Врачи оценили ситуацию и решили срочно делать операцию. Она длилась 2,5 часа. В итоге у пациентки удалили образование весом 8 килограммов 370 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Женщину уже выписали, она восстанавливается и продолжает получать специфическое лечение согласно диагнозу заболевания.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что опухоль в 10 килограммов удалили хирурги из Краснодара. У мужчины обнаружили гигантскую липосаркому в животе.