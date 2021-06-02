На Кубани пограничники спасли моряка с инсультом

Фото: ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

2 июня пограничники ФСБ по Краснодарскому краю получили информацию о том, что на борту нефтеналивного танкера «Волгонефть-240» стало плохо члену команды. Позже медработники подтвердили у мужчины инсульт.

- Эвакуация больного с танкера и доставка в морской терминал в город Приморско-Ахтарск реализована с применением пограничного сторожевого катера и осуществлялась под наблюдением медицинских работников и сотрудников МЧС, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

После больного экстренно увезли в районную больницу Приморско-Ахтарска. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.