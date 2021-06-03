В Северском районе благоустроили сквер «Сосновая роща»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Северской благоустроили сквер «Сосновая роща». В зеленой зоне установили уличные тренажеры и сделали новые тротуары.

- В сквере станицы Северской установили детскую площадку и озеленили территорию. Общественная территория открыта для местных жителей, - сообщили «Комсомольской правде» -Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в Северском районе благоустраивают парк и в другой станице – Смоленской. Там также установят детскую площадку и оборудуют воркаут-зону.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая жители края выбирали зеленые зоны, которые приведут в порядок в 2022 году в рамках нацпроекта.