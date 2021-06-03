«Замок» на Затоне мэрия Краснодара выкупила за 130 млн рублей

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«Замок» на Затоне оформили в собственность города. Он 10 лет был заброшенным в парке. Сейчас его хотят превратить в местный «Хогвартс». Здесь создадут «волшебный мир» для детей – центр творчества.

На один из часто задаваемых вопросов, во сколько обошелся городу «замок», мэр Краснодара ответил в соцсетях.

- Компенсационная выплата за оба недостроенных здания на Затоне в рамках решения суда составила 130 миллионов рублей. При этом только по помещениям здесь 9000 квадратных метров, которые мы сможем использовать для создания отличного центра детского допобразования, - написал Евгений Первышов в Telegram-канале.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что вокруг «замка» в парке 30-летия Победы планируется создать единое пространство для детского отдыха и развития.