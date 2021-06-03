Мэр Краснодара сообщил, что «замок» на Затоне оформили в собственность города

Фото: krd.ru

В «замке» на Затоне в Краснодаре создадут "волшебный мир" для детей – центр творчества. Город ждал, когда здание оформят в муниципальную собственность, чтобы начать его достраивать.

Утром 3 июня мэр города Евгений Первышов сообщил, что "замок" на Затоне стал муниципальным.

- Теперь можно с уверенностью сказать - недостроенный "замок" на Затоне стал муниципальным. Росреестр зарегистрировал право собственности муниципалитета на это здание, которое пока выглядит совсем не волшебно, - написал в Telegram-канале Первышов.

"Замок" обошелся городу в 130 млн рублей.

В ближайшее время здание обследуют специалисты, потому что больше 10 лет оно стояло заброшенным. Затем администрация объявит конкурс на проектирование, после чего здесь приступят к ремонту.

Вокруг "замка" в парке 30-летия Победы планируется создать единое пространство для детского отдыха и развития.