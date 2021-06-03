В Туапсе возбудили уголовное дело после разлива нефти в море

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Напомним, 20 мая в акватории Черного моря рядом с Туапсе случился разлив нефти. После ликвидации водолазы нашли источник проблемы – темная маслянистая жидкость выходила из глубоководного канализационного коллектора, расположенного на расстоянии около 700 метров от берега.

После водного ЧП Следком Кубани возбудил уголовное дело.

- Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту загрязнения акватории Черного моря (ч. 2 ст. 252 УК РФ). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники отдела в городе Туапсе УФСБ России по краю и ОМВД по Туапсинскому району, - сообщили в ведомстве.

Эксперты собрали пробы воды, назначена экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.