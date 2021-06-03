Синоптик рассказал, как будет меняться погода в Краснодарском крае

Первые дни июня в Краснодарском крае пока больше похоже на осенние. Фото: Катерина МАРТИНОВИЧ

На Красной Поляне нежданно-негаданно выпал летний снег. Буквально пару дней назад туристы радовались солнцу и температуре — самое время покорять вершины. Как вдруг на горнолыжном курорте наступила зима. Белым-бело на склонах выше 1900 метров над уровнем моря. Чехарда творится не только в горах, но и на равнине. В Иркутске сейчас +28 градусов, а в это время в Краснодаре выше 20 градусов воздух не прогревается.

Такая неприятная погода сейчас из-за циклонической депрессии. Она пришла на Кубань с центра Крымского полуострова и сейчас активно поливает регион ливнями.

- Из-за вторжения холодных воздушных масс, активной циклонической деятельности, которая приносит холодные потоки, отметки в крае далеки от привычных, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

Как только циклоническая депрессия закончится, Черное море начнет активно прогреваться, а вместе с ним и расти температура в крае.