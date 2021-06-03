На базе Общественной палаты Сочи создается штаб по наблюдению за выборами в Госдуму

Председатель Общественной палаты Сочи Надежда Козлова и Александр Брод

В Сочи,по приглашению Общественной палаты города 3 июня прибыл на ее открытую сессию председатель Ассоциации независимого общественного мониторинга, член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод.

В этом году на базе Общественной палаты курорта будет создан штаб по наблюдению за выборами депутатов Госдумы нового созыва. В его состав войдут как профессиональные эксперты-политологи, юристы и социологи, так и представители различных политических сил.

Таким образом, представители Общественной палаты впервые примут активное участие в наблюдении за ходом избирательной кампании в Госдуму, наряду с представителями штабов кандидатов и политических партий.

- В задачу штаба будет входить, в том числе мониторинг СМИ, социальных сетей, сообщений избирательных штабов кандидатов в период голосования. Независимые общественные наблюдатели смогут оперативно дать и юридическую оценку в случае возникновения конфликтных ситуаций на участках, - отметил Алескандр Брод.

Ассоциацией на Кубани уже подготовлено около 300 наблюдателей, которые будут работать на участках во время сентябрьских выборов.

Председатель городского избиркома Валентина Ткачева обсудила с членом Совета по правам человека при Президенте РФ подготовку к выборам в Сочи

Особое внимание общественников к Сочи приковано еще и из-за гораздо традиционно более активного применения на курорте системы «Мобильный избиратель», которая используется для голосования вне места постоянного жительства.

Так, во время президентских выборов 2018 года такой технической возможностью в Сочи воспользовались более 50 тысяч избирателей. На думских выборах их число наверняка будет еще больше.

Как отметила председатель Общественной палаты Сочи Надежда Козлова, наблюдатели будут присутствовать на всех стадиях избирательного процесса, начиная с приема документов у потенциальных кандидатов.

- Это поможет избежать множества конфликтных ситуаций, обеспечить строгое исполнение законодательства, своевременно и подробно информировать общественность о регистрации кандидатов и ходе избирательной кампании, - подчеркнул Александр Брод.

В Сочи к выборам вскоре начнут готовить все 238 избирательных участков.

- В Сочи насчитывается 3 тысячи членов участковых избирательны комиссий, за последние три года их состав обновился примерно на треть. Поэтому их профессиональная подготовка применительно к выборам сейчас крайне важна,- отметила председатель городского избиркома Валентина Ткачева.

Выборы в Государственную думу в 2021 году намечены на 19 сентября. При этом, с высокой степенью вероятности, они могут продолжаться в течение трех дней. В этом случае голосовать можно будет с 17 по 19 сентября. Решение об этом должен вскоре принять Центризбирком.