Прокуратура не позволила чиновникам Приморско-Ахтарска пополнить автопарк двумя немецкими седанами

Прокуратура не позволила чиновника Приморско-Ахтарска пополнить автопарк двумя немецкими седанами
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Чиновники Приморско-Ахтарска остались без двух элитных иномарок из-за предостережения прокуратуры. Местная администрация собирались обновить автопарк немецкими седанами за четыре миллиона рублей. Они пошли бы на нужды города и района.
- В техническом задании документации об аукционе были указаны характеристики под конкретную марку – два автомобиля Skoda Octavia с объемом двигателя не менее 150 лошадиных сил, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Отмечается, что заявленные требования не позволяли брать во внимание аналоги от других концернов. Это привело бы к ограничению конкуренции. Поэтому прокуратура Приморско-Ахтарского района объявила предостережения местной администрации.
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