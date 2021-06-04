Александр Ткачев построит аналог «Сочи парка» в Ялте

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Соглашение о строительстве тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса в Ялте подписали глава Крыма Сергей Аксенов и председатель совета директоров АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева"» Александр Ткачев на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

- В Ялтинском регионе построят тематический парк. Уже ведутся подготовительные работы. В проект будет вложено около 16 миллиардов рублей, создано 1200 рабочих мест. Парк откроется, предположительно, через 3-5 лет, - сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Предполагается, что парк развлечений в Ялте будет похож на «Сочи парк» в Сочи.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани появится первый в стране селекционно-генетический центр для коров. Его строительство начнут в 2022 году. Соглашение о реализации проекта также подписали на международном экономическом форуме в Питере.