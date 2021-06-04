В Роспотребнадзоре назвали источники распространения коронавируса на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае каждый день в госпитали попадают около сотни человек с коронавирусом. Но ситуация стабилизировалась, роста не наблюдается. Медики связывают это с массовой вакцинацией населения.

По данным на 4 июня в крае зарегистрировано 48813 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 860. Темп прироста за сутки 0,2%.

- За последнюю неделю от числа заболевших дети до 17 лет составили 4,3%. Наибольший удельный вес внесли граждане 30-49 лет и старше 65 лет, - отметила специалист краевого Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

Также Межевая назвала источники распространения коронавируса на Кубани. С 29 мая по 4 июня в крае чаще всего COVID-19 заражались в семье – 35,1%. Далее – контакты по месту работы, они составляют 6%. Из завозных случаев зарегистрирован только один человек.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что за сутки на 4 июня коронавирусом заразились 96 человек, в том числе семеро детей.