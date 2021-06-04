Фото: krd.ru

С прошлой осени в Краснодаре не работают эвакуаторы. Ни в центре, ни в спальных районах машины, припаркованные с нарушением правил дорожного движения, не увозят на штрафстоянку. После этого многие водители стали нарушать пуще прежнего, бросая свои машины, где попало. Это очень возмущает горожан, особенно мамочек с колясками, которым сложно объехать автомобиль. Но в скором будущем на улицы Краснодара могут вернуть эвакуаторы.

- Сейчас прорабатывается вопрос создания отдельного государственного учреждения, на базе которого будут работать эвакуаторы в определенных городах Кубани, в том числе Краснодара, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Не исключено, что уже в этом году эвакуаторы вновь выйдут на улицы, чтобы расчищать их от транспорта.