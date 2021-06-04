ЕДДС Туапсе: к нам заявок о подтоплениях не поступало

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С самого утра пятницы, 4 июня, в Туапсе зарядил мощный ливень. За несколько часов уровень воды в реках достиг критических отметок.

Об этом заявили местные жители. Они опасались подтоплений. Однако в местной Единой дежурно-диспетчерской службе эту информацию опровергли.

- У нас таких данных не было. У нас все нормально. Сейчас дождя нет. Да, под мостом на улице Судоремонтников был даже не потоп, а немного глубокая вода. Ливневая канализация не справлялась. Сообщений о подтопления к нам не поступало, – сказали «КП» – Кубань» в ведомстве.

Тем временем дождь в Туапсе продолжается. Он не прекратится на курорте как минимум до конца субботы, 5 мая.

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Уровень воды в реках достиг критических отметок (подробнее).