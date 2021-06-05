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Общество5 июня 2021 11:11

В Геленджике флайбордисты показали мировые трюки акробатики над морем

Зрелищное шоу прошло в день открытия курортного сезона
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Флайбордисты в Геленджике

Флайбордисты в Геленджике

Фото: София ФОМЕНКО

Флайбордисты порадовали зрителей зрелищным шоу в Геленджике 5 июня. Геленджикская бухта «кипела» не только от волнения моря, но и от сильнейших струй воды флайбордов.

- Лучшие спортсмены России показали сложнейшие мировые трюки с элементами акробатики. Они поднимались на флайбордах на 17 метров над морем, - сообщает с места корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань».

Напомним, 5 июня в Геленджике открывают летний курортный сезон. На курорте пройдет масштабная праздничная программа, которая в завершится фейерверком в 10 часов вечера.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мэр Геленджика открыл летний курортный сезон смайликом.