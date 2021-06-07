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Общество7 июня 2021 8:30

В Сочи благоустроили набережную вдоль реки Мацеста

Территория обновили на площади более 20 тысяч квадратных метров
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вдоль реки Мацеста открыли обновленную набережную. Ее благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- Вдоль набережной поставили лавочки и перголы, также здесь обновили ливневки. Помимо этого, рабочие озеленили территорию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2021 году планируется в общем благоустроить 232 территории.

Ранее "Комсомлка" сообщала, что в сочинском селе до конца года появится офис врача общей практики. Жителям отдаленного населенного пункта теперь не придется ездить на прием в соседний поселок.