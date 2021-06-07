В Краснодаре электрика убило током от уличного фонаря

Причины производственной травмы устанавливаются

Трагедия случилась на улице 9 Тихая в Краснодаре. 53-летний электрик с автовышки пытался починить уличный фонарь. Но в один момент мужчину прошибло током. Коллеги вызвали пострадавшему «скорую», но медикам не удалось его реанимировать.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

- Несчастный случай произошел 1 июня. По факту гибели 53-летнего мужчины проводится проверка. Выяснятся все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре нашли тело 37-летнего мужчины, который находился в розыске. Погибший пропал 12 мая, после чего его стала искать родня.