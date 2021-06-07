Впервые за пандемию Краснодар по заболеваемости коронавирусом опередили два других города

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 7 июня за сутки в госпитали Кубани попали 96 человек. Самыми зараженным за день стал Сочи и Армавир, Краснодар на третьем месте. Впервые за пандемию краевую столицу по заболеваемости коронавирусом опередили два других города.

В Сочи за день в госпитали попали 20 человек, в Армавире – 12, в Краснодаре – 10. Семь заболевших в Геленджике, шесть – в Тихорецком, пять – в Красноармейском районах. По четыре положительных результата в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах. По три – в Туапсинском и Динском.

- По два новых пациента выявили в Апшеронском, Выселковском, Крыловском, Лабинском, Ейском и Усть-Лабинском районах. Единичные случаи зафиксированы в Кавказском, Калининском, Курганинском, Ленинградском, Славянском и Новопокровском районах, - сообщил «КП»-Кубань» в оперштабе.

В стационарах в настоящее время лечится 910 человек, на дому – 1093. В тяжелом состоянии на ИВЛ 53 пациента, на ЭКМО – 2.