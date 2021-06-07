Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 июня 2021: с начала пандемии COVID убил 3095 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ.

«КП» - Кубань» продолжает сообщать о заболеваемости ковидом на Кубани. Подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 7 июня 2021.

Распространение COVID-19 по региону уже не такое массовое, как несколько месяцев назад, но люди продолжают заражаться. По-прежнему, больше всего шансов подцепить инфекцию от домочадцев, а также от коллег на работе. Кроме того, медики отмечают, что высокой остается смертность от инфекции.

На Кубани подтвердилось 96 новых случаев заболевания. По данным на 7 июня за сутки в госпитали Кубани попали 96 человек. Самыми зараженным за день стал Сочи и Армавир, Краснодар на третьем месте. Впервые за пандемию краевую столицу по заболеваемости коронавирусом опередили два других города.

В Сочи за день в госпитали попали 20 человек, в Армавире – 12, в Краснодаре – 10. Семь заболевших в Геленджике, шесть – в Тихорецком, пять – в Красноармейском районах.

К сожалению, снова не обошлось без жертв. У всех умерших были сопутствующие проблемы со здоровьем. Всего с весны прошлого года от коронавирусной инфекции в регионе скончались более 4 тысяч граждан.

Власти напоминают, что любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний, может вакцинироваться от ковида абсолютно бесплатно. Медики советуют не забывать и о мерах предосторожности. Носите маски, мойте руки и соблюдайте социальную дистанцию.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 7 июня 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 10 заболевших.

Коронавирус в Анапе 7 июня 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус никто не получил.

Коронавирус в Сочи 7 июня 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 20 жителей.

Коронавирус в Геленджике 7 июня 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 7 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 7 июня 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 3 новых инфицированных пациентов.

Коронавирус в Ейске 7 июня 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 человек.