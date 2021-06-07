16-летнего подростка не посадят за убийство отца

Суд дал мальчику мягкое наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд приговорил подростка, убившего отца три года назад в поселке Афипском, к 8 месяцам ограничения свободы. Все сошлись во мнении, что ударив ножом пьяного родителя, от которого тот скончался в больнице,16-летний Григорий лишь защищался.

Все случилось в конце декабря 2018 года, когда 47-летний отец пришел в алкогольном опьянении и начал избивать мать. Мальчик вмешался, встав между родителями. Но скандалист не унимался, грозясь убить женщину. В этот момент подросток схватил со стола кухонный нож и нанес отцу роковой удар.

Вместе с матерью они вызвали ему скорую, но спасти мужчину врачам не удалось. Он умер в больнице.

Мальчика обвинили по статье "Убийство", а прокурор требовал посадить его на 4 года.

В итоге суд признал действия мальчика превышением необходимой обороны. Приговор не вступил в законную силу.