Зонт за 40 тысяч рублей украли в кафе у жительницы Сочи

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Зонт почти за 40 тысяч рублей украли в кафе у жительницы Сочи. По данному факту полиция проводит проверку. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Дождливым летним вечером женщина ужинала в кафе, оставив на входе свой зонт. Как потом оказалось, эта дорогая вещь в считанные минуты привлекла внимание злоумышленников. Зонт пропал – дама написала заявление в полицию.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи у семилетней девочки украли смартфон за 100 тысяч рублей. Мобильник в дорогом чехле малышка оставила на детской площадке.