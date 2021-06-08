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Общество8 июня 2021 0:41

В Краснодаре любители фотосессий в цветах вытоптали маковое поле

Десятки тропинок испортили всю красоту
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Скрин видео: fly_javelinnna

Скрин видео: fly_javelinnna

В Краснодаре любители фотосессий в цветах вытоптали маковое поле. Десятки тропинок испортили всю красоту. Ужасающие фото и видео разместили в соцсетях неравнодушные жители краевого центра.

По мнению специалистов, из-за того варварского отношения к природе маки на следующий год могут просто не зацвести.

- Подобная история случилась с нашими редкими орхидеями, вокруг которых посетители вытоптали газон. По этой причине сегодня мы отмечаем полное отсутствие цветения, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском национальном парке.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре митингующие вытоптали газон возле краевой администрации.