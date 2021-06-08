Скрин видео: fly_javelinnna

В Краснодаре любители фотосессий в цветах вытоптали маковое поле. Десятки тропинок испортили всю красоту. Ужасающие фото и видео разместили в соцсетях неравнодушные жители краевого центра.

По мнению специалистов, из-за того варварского отношения к природе маки на следующий год могут просто не зацвести.

- Подобная история случилась с нашими редкими орхидеями, вокруг которых посетители вытоптали газон. По этой причине сегодня мы отмечаем полное отсутствие цветения, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском национальном парке.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре митингующие вытоптали газон возле краевой администрации.