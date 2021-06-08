Мусор после шторма в Анапе убирают тракторами

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Несвойственно сильным для летнего время штормом в Анапе на берег вынесло кучи мусора и веток. На берегу находят даже резиновые колеса. Последствия убирают уже несколько дней, подключили даже тяжелую технику – вывозят тракторами.

- В Анапе продолжают устранять последствия сильного шторма. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. На данный момент с пляжа вывезено более 100 кубометров древесины и свыше 5 тонн бытового мусора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что последствия ледяного шторма на Кубани попали на фото и видео.