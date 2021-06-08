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Общество8 июня 2021 13:01

Дело голого парня с памятника «Малая Земля» в Новороссийске ушло в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение
София ФОМЕНКО
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Пару задержали за "Мелкое хулиганство"

Пару задержали за "Мелкое хулиганство"

Напомним, 22 мая 21-летний парень из Воронежа сидел голым на памятнике «Малая Земля» в Новороссийске. Он бил бутылки о мемориал и показывал свое голое тело на видео вместе со своей девушкой. Ролик попал в соцсети, после чего нарушителя задержали.

- В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор города Новороссийска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и оно направлено в Октябрьский районный суд Новороссийска, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, правоохранители направили гражданский иск по возмещению ущерба, в данном случае – скола памятника.