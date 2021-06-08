Фото: Алексей ОДЕРОВ.

На Кубани спасли котенка, который залез под капот автомобиля. Девушка-водитель вовремя успела заметить пушистого малыша. Об этом сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

- К нам обратилась девушка и сказала, что в моторный отсек её автомобиля залез котёнок, - уточнил Алексей Одеров. - Она самостоятельно вытащить животное не может. Мы же ценим каждую жизнь.

Спасатели выехали на улицу Элеваторную и достали дворового котенка, который сразу же убежал.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани спасли кошку, которая застряла на потолке. Животное залезло между гипсокартоном и бетонным перекрытием и едва не задохнулось.