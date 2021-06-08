Последствия ливня Фото: Юлия БАРАНОВА

В Ейске после сильного дождя подтопило частные дома. Местные жители уверены, что причина неприятностей – ремонт дороги. Фото «большой воды», которая пришла в их жилища, они выложили в соцсети.

Главной причиной подтопления жители считают дорогу на улице Шмидта, которую недавно заасфальтировали. Теперь вода не уходит, так как бордюры здесь приподняты.

- Сейчас готовится изменение проекта, который предусмотрит отвод воды в люки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Ейска.

Как сообщалось ранее, после подтопления в Крымском районе 10 человек эвакуировали в пункт временного размещения. В течение дня уровень воды пошел на спад.