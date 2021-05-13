После подтопления в Крымском районе 10 человек эвакуировали в пункт временного размещения

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Напомним, в ночь на 12 мая после проливных дождей река Шибик в Крымском районе вышла из берегов. Подтопило 12 дворов в хуторе Новоукраинском. Подъем воды также наблюдался в селе Веселом. Жильцов подтопленных территорий эвакуировали в безопасные места.

- В ночь с 11 на 12 мая был развернут пункт временного размещения. Туда эвакуировали порядка 10 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что накануне после нормализации обстановки все вернулись домой. В целом, обстановка по краю с уровнем воды в настоящее время в норме.

По прогнозам, до конца недели в Краснодарском крае будет сухая солнечная погода.