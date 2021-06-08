Происшествия прогнозируют с 8 по 10 июня Фото: Юлия БАРАНОВА

На Кубани возможно подтопление территорий. Их причиной может стать паводочная волна на реке Чамлык. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- С 8 по 10 июня в связи с продвижением паводочной волны на реке Чамлык на отдельных участках ожидаются подъемы уровней воды, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Поэтому сейчас все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Представитель пресс-службы уточнил, что в зону риска возникновения ЧП попадают отдельные участки рек Лаба и Чамлык, которые расположены в Курганинском и Усть-Лабинском районах.

Одновременно существует опасность активизацией оползневых процессов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что реки вышли из берегов: в Апшеронском районе подтоплены дворы, дома и мост. Последствия стихии ликвидируют в трех населенных пунктах.