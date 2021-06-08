Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани в 2021 году планируют собрать не менее 11 млн тонн зерна. В этом году погода позволяет рассчитывать на хороший урожай, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Через две недели в регионе начнется уборка озимых с площади 1,9 млн гектаров.

– Ожидаем, что урожай будет не ниже, чем в 2019 году – примерно 11 млн тонн зерна без кукурузы и риса, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что в этом году аграрии расчитывают сохранить достижения предыдущих лет. Так, в 2019 году 91% от собранных зерновых колосовых и зернобобовых в хозяйствах края составляло зерно от 2 до 4 класса.

В июне на Кубани начали собирать многолетние травы на корма, следующий этап - уборка зерновых колосовых и зернобобовых. В августе – пропашно-технических культур.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что в 2021 году на поддержку агропромышленного комплекса было направлено более 8 млрд рублей. В том числе - 2,9 млрд – на растениеводство.