В Краснодаре наградили 35 лучших соцработников Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Накануне, 8 июля, отмечался День социального работника. В Краснодарском крае в связи с праздником наградили лучших в своей отрасли. Ими за последний год стали 35 человек.

– Наравне с медицинскими работниками вы, в прямом смысле, сражались с коронавирусной инфекцией и стоите на передовой до сих пор. Вы помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации из-за ограничений - доставляете продукты, лекарства, сопровождаете в медучреждения, – отметила вице-губернатор Анна Минькова и поздравила соцработников с праздников.

35 лучших социальных работников региона получили награды Министерства просвещения России, губернатора Краснодарского края и администрации региона, председателя краевого парламента.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил соцработников с праздником. Он оставил пожелания в соцсетях.