Прокуратура раскрыла подробности убийства двух приставов в Сочи

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Напомним, утром 9 июня Вартан Кочьян застрелил двух служебных приставов в Адлерском районе Сочи по улице Просвещения. Одна из главных версий – стрелок защищал свой гараж от сноса администрации. Он знал, что к нему наведаются правоохранители и к встрече подготовился заранее.

- В ходе проведения процедуры сноса, хозяин гаража открыл огонь из огнестрельного оружия, - уточнили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас прокурор Сочи поставил на контроль ход и расследование этого дела. 61-летний нападавший задержан.

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Восемь лет шли суды, и вот постановление вынесли - все здания снести.

Судебные приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян принесли мужчине документы о сносе. Они хотели потребовать добровольно согласиться сравнять с землей постройки. Но 60-летний мужчина встретил исполнителей с оружием. Он расстрелял приставов из ружья (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).