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Происшествия9 июня 2021 14:25

Убийца двух судебных приставов в Сочи владел оружием незаконно

Гладкоствольное ружье не зарегистрировано на Вартана Кочьяна
София ФОМЕНКО
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Место происшествия оцепили

Место происшествия оцепили

Фото: Юлия БАРАНОВА

Задержанный по подозрению в убийстве двух судебных приставов в Сочи 61-летний Вартан Кочьян владел оружием незаконно. Откуда у него было ружье – неизвестно.

- По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, оружие на подозреваемого не зарегистрировано, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

Подробности, причины и признание преступника читайте здесь.

Напомним, стрельба случилась утром 9 июня в Адлерском районе Сочи по улице Просвещения. Главная версия случившегося - мужчина защищал свой гараж от сноса по решению мэрии.