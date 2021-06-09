Убийца двух судебных приставов в Сочи владел оружием незаконно

Место происшествия оцепили Фото: Юлия БАРАНОВА

Задержанный по подозрению в убийстве двух судебных приставов в Сочи 61-летний Вартан Кочьян владел оружием незаконно. Откуда у него было ружье – неизвестно.

- По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, оружие на подозреваемого не зарегистрировано, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

Подробности, причины и признание преступника читайте здесь.

Напомним, стрельба случилась утром 9 июня в Адлерском районе Сочи по улице Просвещения. Главная версия случившегося - мужчина защищал свой гараж от сноса по решению мэрии.