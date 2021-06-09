«Все им денег мало мало... Ну вот пусть их родители плачут»: Шокирующая исповедь мужчины, который убил двух приставов в Адлере

Сейчас мужчина задержан.

В обстоятельствах стрельбы в Адлере, где погибли двое приставов, сейчас разбираются следователи. На месте работают криминалисты. Напомним, утром 9 июня двое служителей порядка Андраник Матевосян и Альберт Агозян вместе со строительной бригадой приехали на улицу Просвещения, 81/1 в Адлере. В 2020 году суд вынес решение снести бараки, принадлежащие Вартану Кочьяну и его семье. Сам он жил здесь и сдавал комнатушки туристам, приезжающим на отдых.

Владелец самостроев не раз пытался обжаловать решение, но все инстанции сошлись во мнении - они незаконны. Кочьяна много раз предупреждали, что решение будет исполнено рано или поздно. И вот по адресу прибыла техника, которая собиралась ровнять дом с землей. Увидев людей в форме и бульдозер, 60-летний владелец самостроев взял охотничье ружье и вышел на защиту.

Фото: мэрии Сочи.

Он открыл огонь по приставам - ранения оказались серьезными. Андраник Матевосян и Альберт Агозян погибли. Жертв могло быть и больше, но строителям удалось укрыться от пуль. Застрелив обоих, владелец самостроев не стал скрываться. Он отставил ружье в сторону и начал объяснять, почему совершил преступление и спокойно сдался в полицию. Эта шокирующая исповедь появилась в Сети.

- Говорю им — пообщайся с адвокатом. Он говорит — нет, мне не о чем говорить. Люди не хотят говорить. А раз не хотят говорить — разговор другой будет, - говорит Вартан Кочьян на камеру своего знакомого сразу после стрельбы.

Для сочинца его дом был важен и, судя по всему, о содеянном он не жалеет. Как рассказал сам Вартан Кочьян, там жили его родители и он не мог отдать никому жилье. Когда власть в городе сменилась, оформить землю официально не получилось.

- Все продается, но я ничего не продаю. Это мое, это земля моих родителей, - уверяет Вартан Кочьян. - Не хотелось так, конечно... Жалко, что на старости лет так закончу свою жизнь. Никто не пришел с народом поговорить, хотя бы сказали: "48 квартир, давайте наведем порядок, сделаем детскую площадку, парковку". Нет! Забрать и сделать магазины. Все им денег мало-мало... Ну вот, пусть их родители плачут теперь.

Напомним, по факту стрельбы ведутся разбирательства, возбуждено уголовное дело в связи с посягательством мужчиной на жизнь судебных приставов и покушении на убийство двух и более лиц.

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